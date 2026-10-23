Hanno messo grossi pannelli di compensato sulle vetrine nel timore che si ripetano i danni e i saccheggi dello scorso fine settimana
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Fonte: il Post
Alcuni negozi di Milano si sono barricati in vista di possibili nuove manifestazioni
23 Ott 2026 • 0 commenti
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