Dividerebbe la Cisgiordania in due: Italia, Francia, Germania, Regno Unito (e Canada) hanno definito il piano «inaccettabile»
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Fonte: il Post
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21 Ago 2026 • 0 commenti
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