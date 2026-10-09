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Fonte: il Post
Aleksander Čeferin, il principale critico di Gianni Infantino, si candiderà per il quarto e ultimo mandato da presidente della UEFA
9 Ott 2026 • 0 commenti
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