Alessandro Barbero: Il denaro e le donne, Gracia Nasi

12 Nov 2025

Nella seconda conferenza del ciclo “Tre lezioni di Alessandro Barbero”, organizzato da Intesa Sanpaolo e svoltosi nell’omonimo Grattacielo, a Torino, si parla di alta finanza e persecuzioni religiose:

Nel Cinquecento nell’Europa cristiana convivono un vivace terreno economico e finanziario, ed una spietata intolleranza religiosa. A oriente invece, l’Impero Ottomano offre un’economia stagnante ma una relativa tolleranza. Fra questi due mondi si muovono i banchieri ebrei, protagonisti e vittime dell’epoca: tra di loro seguiamo Gracia Nasi, e scopriamo la sua interessante storia.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

