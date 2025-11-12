Alessandro Barbero: Il denaro e le donne, Gracia Nasi

Nella seconda conferenza del ciclo “Tre lezioni di Alessandro Barbero”, organizzato da Intesa Sanpaolo e svoltosi nell’omonimo Grattacielo, a Torino, si parla di alta finanza e persecuzioni religiose:

Nel Cinquecento nell’Europa cristiana convivono un vivace terreno economico e finanziario, ed una spietata intolleranza religiosa. A oriente invece, l’Impero Ottomano offre un’economia stagnante ma una relativa tolleranza. Fra questi due mondi si muovono i banchieri ebrei, protagonisti e vittime dell’epoca: tra di loro seguiamo Gracia Nasi, e scopriamo la sua interessante storia.