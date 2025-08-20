Alessandro Barbero: Le invasioni barbariche, l’integrazione

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
La conversione di Roma al Cristianesimo incoraggiò gli imperatori a coltivare il sogno di un potere universale, nella forma di un impero cristiano esteso all’intera umanità. In questa seconda conferenza, al Festival della Mente del 2007, il Prof. ci racconta del periodo in cui tutti potevano essere romani, o greci, purché lo volessero.
Buon ascolto e stay zen!
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.