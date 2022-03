Alessandro Orsini: l’epica ascesa di un nuovo narcisista mediatico

Su MOW Fulvio Abbate, scrittore noto al grande pubblico per la partecipazione al Grande Fratello VIP, fa un ritratto al vetriolo di Alessandro Orsini.

Orsini, forse non lo abbiamo detto finora, insegna alla Luiss. Un dato socio-antropologico non secondario. Torna in mente in proposito ciò che un giovane iscritto a quell’ateneo, figlio di un nostro amico, disse al padre per manifestare orgoglio di appartenenza e garanzia di futuri successi schiaccianti. Proprio come l’esercito del criminale Putin in Ucraina. Disse:

“Così potrò realizzare la mia leadership”.