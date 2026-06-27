Ma almeno per un po’ è stata tenuta accesa dall’ottavo piano in su, dove lavorano la presidente Ursula Von Der Leyen e i commissari
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Fonte: il Post
Alla Commissione Europea hanno spento l’aria condizionata per problemi legati al caldo
27 Giu 2026 • 0 commenti
Ma almeno per un po’ è stata tenuta accesa dall’ottavo piano in su, dove lavorano la presidente Ursula Von Der Leyen e i commissari
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