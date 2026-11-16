Alcuni li vogliono entro il 2028, in tempo per il nuovo bilancio dell’Accordo di Parigi, ma i produttori di combustibili fossili vorrebbero posticiparli
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Fonte: il Post
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16 Nov 2026 • 0 commenti
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