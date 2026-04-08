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Fonte: il Post
Alla fine i cittadini tedeschi tra i 17 e i 45 anni non dovranno avere un permesso militare per fare lunghi viaggi all’estero
8 Apr 2026 • 0 commenti
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