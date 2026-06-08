Dopo numerosi dubbi sulla sua riuscita e l’annullamento dei concerti di Travis Scott e Kanye West, l’ex Hellwatt festival proprio non si farà
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Fonte: il Post
Alla fine il discusso festival a Reggio Emilia è stato annullato
8 Giu 2026 • 0 commenti
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