La Biennale di Venezia difende da mesi il diritto di partecipare della Russia, che però non ha i permessi per fare eventi pubblici e ha dovuto fare una cosa a metà
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Fonte: il Post
Alla fine il padiglione russo è sia chiuso che aperto
9 Mag 2026 • 0 commenti
La Biennale di Venezia difende da mesi il diritto di partecipare della Russia, che però non ha i permessi per fare eventi pubblici e ha dovuto fare una cosa a metà
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