Dopo che un po’ tutte le confederazioni del mondo si erano ribellate, e che la UEFA aveva minacciato di boicottare i prossimi Mondiali di calcio
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Fonte: il Post
Alla fine la FIFA ha ritirato il suo discusso piano di privatizzazione
1 Ago 2026 • 0 commenti
Dopo che un po’ tutte le confederazioni del mondo si erano ribellate, e che la UEFA aveva minacciato di boicottare i prossimi Mondiali di calcio
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