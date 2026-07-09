Dopo mesi è riuscita a ottenere il controllo di una delle principali banche della Germania, ma dovrà fare i conti con l’ostilità del governo tedesco
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Fonte: il Post
Alla fine UniCredit ce l’ha fatta a prendersi Commerzbank
9 Lug 2026 • 0 commenti
Dopo mesi è riuscita a ottenere il controllo di una delle principali banche della Germania, ma dovrà fare i conti con l’ostilità del governo tedesco
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