Il Partito popolare degli Scarafaggi è nato con intenti satirici, ma l’enorme successo fra i giovani «pigri e disoccupati» potrebbe trasformarlo in altro
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Fonte: il Post
Alla politica indiana mancavano gli scarafaggi
22 Mag 2026 • 0 commenti
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