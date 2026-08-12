Continua a leggere: All’aeroporto di Catania i voli in arrivo e in partenza sono sospesi almeno fino alle 18 di mercoledì per l’eruzione dell’Etna
Fonte: il Post
All’aeroporto di Catania i voli in arrivo e in partenza sono sospesi almeno fino alle 18 di mercoledì per l’eruzione dell’Etna
12 Ago 2026 • 0 commenti
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