Dopo le Olimpiadi ci sono stati solo concerti, e le finali degli Europei di pallavolo avrebbero dovuto essere lì e invece saranno ad Assago
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Fonte: il Post
All’Arena Santa Giulia di Milano non si fanno eventi sportivi
25 Set 2026 • 0 commenti
Dopo le Olimpiadi ci sono stati solo concerti, e le finali degli Europei di pallavolo avrebbero dovuto essere lì e invece saranno ad Assago
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