Abelardo de la Espriella andrà al ballottaggio con il candidato della sinistra Iván Cepeda, erede del presidente uscente Gustavo Petro
Continua a leggere: Alle elezioni in Colombia il candidato di estrema destra è stato il più votato
Fonte: il Post
Alle elezioni in Colombia il candidato di estrema destra è stato il più votato
1 Giu 2026 • 0 commenti
Abelardo de la Espriella andrà al ballottaggio con il candidato della sinistra Iván Cepeda, erede del presidente uscente Gustavo Petro
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.