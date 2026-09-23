Sono le prime dopo le grandi proteste del 2025 e la crisi di Ceuta, ma prevale la disillusione verso una classe politica legata alla monarchia
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Fonte: il Post
Alle elezioni in Marocco i giovani restano in disparte
23 Set 2026 • 0 commenti
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