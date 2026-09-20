Mentre a Berlino è molto avanti il partito di sinistra della Linke: la CDU del cancelliere Friedrich Merz va male sia di là che di qua
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Fonte: il Post
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20 Set 2026 • 0 commenti
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