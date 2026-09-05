Il cancelliere tedesco è impopolare e partecipando alla campagna avrebbe rischiato di danneggiare la CDU, il suo partito di centrodestra
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Fonte: il Post
Alle elezioni in Sassonia-Anhalt, Merz non si è fatto vedere
5 Set 2026 • 0 commenti
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