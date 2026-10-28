Ma né la sua coalizione né quella del suo principale avversario, il generale Eisenkot, avrebbero una maggioranza, secondo i primi risultati parziali
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Fonte: il Post
Alle elezioni israeliane è in vantaggio Netanyahu
28 Ott 2026 • 0 commenti
Ma né la sua coalizione né quella del suo principale avversario, il generale Eisenkot, avrebbero una maggioranza, secondo i primi risultati parziali
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