Oggi il partito che fu di Nelson Mandela potrebbe avere il risultato peggiore della sua storia: c’entra anche una pessima campagna elettorale
Continua a leggere: Alle elezioni locali in Sudafrica l’ANC è messo molto male
Fonte: il Post
Alle elezioni locali in Sudafrica l’ANC è messo molto male
4 Nov 2026 • 0 commenti
Oggi il partito che fu di Nelson Mandela potrebbe avere il risultato peggiore della sua storia: c’entra anche una pessima campagna elettorale
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.