Allenamento a corpo libero #2

Siamo arrivati vivi e vegeti a Gennaio, congratulazioni e buon 2023 a tutti!

Aspettando gli ultimi dolcetti della Befana, sono sicura che vi meritate anche un po’ di carbone. Di anidride carbonica, per la precisione. Che esalerete voi stessi con questo allenamento ad alta intensità.

Gli esercizi sono adatti ad un livello di fitness intermedio e avanzato. Se l’impatto risultasse troppo elevato, è possibile ridurlo togliendo le fasi di salto e di movimenti esplosivi, facendo, quindi, l’esercizio più lentamente, una gamba dopo l’altra.

Riscaldamento

Se non avete una routine già collaudata, potete riscaldarvi con questa:

Circuito

Questo Full Body ad Alta Intensità è composto da 3 sezioni AMRAP (As Many Reps As Possible) di 3 esercizi l’una, da eseguire 3 volte e per 45s a esercizio, con 15s di pausa dopo ogni esercizio e 60s alla fine della terzina.

Per rendere il tutto più semplice, ho creato 3 timers, accessibili online ([AMRAP 1], [AMRAP 2] e [AMRAP 3]) e importabili nell’app gratuita Seconds.

Attenzione però, nella versione gratuita dell’app i timer si possono attivare una volta sola. Nel sito web, invece, non viene imposto tale limite.

AMRAP 3 (x3) Esercizio Durata Recupero 7 Squat 45s 15s 8 Sprawl 45s 15s 9 Commando 45s 60s

Affondo con salto



Burpee



Ginocchia in alto



Sumo squat



Pop squat Piegamento stretto



Squat



Sprawl Commando





Defaticamento

Buon allenamento!