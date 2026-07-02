Lo ha ricostruito il Post: la vincitrice aveva uno stretto rapporto professionale con uno dei commissari, e le è anche stato scontato un anno di specializzazione
Continua a leggere: All’università di Catanzaro c’è stato un concorso molto anomalo
Fonte: il Post
All’università di Catanzaro c’è stato un concorso molto anomalo
2 Lug 2026 • 0 commenti
Lo ha ricostruito il Post: la vincitrice aveva uno stretto rapporto professionale con uno dei commissari, e le è anche stato scontato un anno di specializzazione
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