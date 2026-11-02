Continua a leggere: Almeno 26 persone sono state uccise dai bombardamenti russi contro un centro di distribuzione di aiuti umanitari a Komyshuvakha, in Ucraina
Fonte: il Post
Almeno 26 persone sono state uccise dai bombardamenti russi contro un centro di distribuzione di aiuti umanitari a Komyshuvakha, in Ucraina
2 Nov 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Almeno 26 persone sono state uccise dai bombardamenti russi contro un centro di distribuzione di aiuti umanitari a Komyshuvakha, in Ucraina
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.