Continua a leggere: Almeno otto persone sono morte per una frana che ha travolto una scuola femminile in un campo di profughi rohingya in Bangladesh
Fonte: il Post
Almeno otto persone sono morte per una frana che ha travolto una scuola femminile in un campo di profughi rohingya in Bangladesh
8 Lug 2026 • 0 commenti
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