Si vota in Meclemburgo-Pomerania Anteriore e a Berlino: il partito di centrodestra del cancelliere Friedrich Merz dovrebbe perdere voti in entrambi, di nuovo
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Fonte: il Post
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20 Set 2026 • 0 commenti
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