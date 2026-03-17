Dama, titolare del marchio Paul&Shark e nota per il caso dei camici in Lombardia, e Aspesi sono state messe in controllo giudiziario
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Fonte: il Post
Altre due grosse aziende di abbigliamento sono indagate per caporalato
17 Mar 2026 • 0 commenti
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