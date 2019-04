Alcuni lotti di farmaci anti-ipertensione sono stati ritirati dal commercio per rischio di cancro [EN]

A cura di @Perodatrent.

Come spiega cbs news, Da quasi un anno è stato scoperto che alcuni lotti di farmaci per l’ipertensione a base di Losartan contengono come contaminanti differenti nitrosamine, che sono considerate cancerogene.

Nelle ultime settimane altri produttori hanno ritirato dal commercio altri lotti del prodotto.

Il contaminante sembra essere entrato nella catena di produzione a partire dai produttori del principio attivo, basati in Cina e in India. Il sospetto è che la contaminazione sia dovuta alle acque usate per la produzione, probabilmente acque reflue trattate con cloramine per disinfettarle.

“It is important to know that not all valsartan products contained NDMA, so pharmacists may be able to provide a refill of valsartan medication from batches that that are not affected by the recall, or doctors may prescribe a different medication that treats the same indications,” the FDA states.