Per ora solo per la versione inglese di una serie tedesca, in cui i movimenti delle labbra degli attori sono stati adattati alla traduzione
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Fonte: il Post
Amazon ha introdotto la sincronizzazione labiale del doppiaggio tramite l’AI
10 Set 2026 • 0 commenti
Per ora solo per la versione inglese di una serie tedesca, in cui i movimenti delle labbra degli attori sono stati adattati alla traduzione
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