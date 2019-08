Amplificatori di DNA e radiazioni varie

Valeria e Andrea non sono in vacanza, quindi non hanno visto di persona il bolide che è passato sopra la Sardegna… quindi hanno guardato i video, cercateli perché sono spettacolari!

Valeria ci racconta poi qualcosa sull’incredibile vita di Kary Mullis, biochimico scomparso recentemente, inventore della PCR, una tecnica di amplificazione del DNA fondamentale per la genetica moderna: la tecnica è passata alla storia, ma il personaggio che c’era dietro è davvero imperdibile!

Andrea ha intervistato Silvia Kuna, che è reduce da una vacanza un po’ particolare: arriva infatti dalla zona di alienazione di Chernobyl, dove ha potuto vedere con i suoi occhi come sta evolvendo un ambiente tra i più unici del pianeta.

Cercando di raccapezzarsi in una selva di informazioni vaghissime, Andrea cerca infine di ricostruire qualche informazione sull’incidente nucleare avvenuto pochi giorni fa ad Arkhangelsk, in Russia settentrionale, impresa tutt’altro che lineare.

Special Guest Star della puntata, Seppia, l’adorabile micio nero di Valeria!