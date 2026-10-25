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Fonte: il Post
Anche a Barcellona sabato ci sono state proteste con danni e saccheggi in centro: un centinaio di persone sono state arrestate
25 Ott 2026 • 0 commenti
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