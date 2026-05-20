Nel frattempo sono stati venduti meno biglietti del previsto, al punto che si parla di un possibile rinvio del concerto di Travis Scott
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Fonte: il Post
Anche il comune di Reggio Emilia aspetta ancora spiegazioni sull’Hellwatt festival
20 Mag 2026 • 0 commenti
Nel frattempo sono stati venduti meno biglietti del previsto, al punto che si parla di un possibile rinvio del concerto di Travis Scott
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