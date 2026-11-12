Prima per legge potevano farlo solo «marito e moglie», ora la Corte costituzionale ha esteso la possibilità anche a chi è unito civilmente
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Fonte: il Post
Anche le coppie omosessuali potranno adottare persone maggiorenni
12 Nov 2026 • 0 commenti
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