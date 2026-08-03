I produttori italiani mantengono il primato sulle macchine da bar tradizionali, che però si vendono sempre meno rispetto alle “superautomatiche”
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Fonte: il Post
Anche le macchine da caffè hanno un problema con la Cina
3 Ago 2026 • 0 commenti
I produttori italiani mantengono il primato sulle macchine da bar tradizionali, che però si vendono sempre meno rispetto alle “superautomatiche”
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