un sito di notizie, fatto dai commentatori

Anche le persone disabili diventano adulte

Anche le persone disabili diventano adulte

10 Ott 2026 di hookii0 commenti

«Fino all’adolescenza per i ragazzi disabili esistono aiuti, per quanto imperfetti. Dopo, il sistema si concentra sulla “listadattesa”, una specie di orizzonte degli eventi dove il tempo scorre diversamente»
Continua a leggere: Anche le persone disabili diventano adulte
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.