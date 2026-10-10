«Fino all’adolescenza per i ragazzi disabili esistono aiuti, per quanto imperfetti. Dopo, il sistema si concentra sulla “listadattesa”, una specie di orizzonte degli eventi dove il tempo scorre diversamente»
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Fonte: il Post
Anche le persone disabili diventano adulte
10 Ott 2026 • 0 commenti
«Fino all’adolescenza per i ragazzi disabili esistono aiuti, per quanto imperfetti. Dopo, il sistema si concentra sulla “listadattesa”, una specie di orizzonte degli eventi dove il tempo scorre diversamente»
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