Continua a leggere: Anche lunedì in Francia centinaia di scuole superiori resteranno chiuse perché danneggiate durante le proteste degli studenti
Fonte: il Post
Anche lunedì in Francia centinaia di scuole superiori resteranno chiuse perché danneggiate durante le proteste degli studenti
4 Ott 2026 • 0 commenti
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