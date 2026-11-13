L’Istat ha calcolato che tornerà l’ormai famigerato “fiscal drag” e renderà inefficaci le misure della legge di bilancio a favore dei redditi
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Fonte: il Post
Anche quest’anno l’inflazione ci farà pagare più tasse
13 Nov 2026 • 0 commenti
L’Istat ha calcolato che tornerà l’ormai famigerato “fiscal drag” e renderà inefficaci le misure della legge di bilancio a favore dei redditi
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