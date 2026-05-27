Dopo aver ideato i prodotti di maggior successo di Apple, Jony Ive continua a far parlare di sé per la Ferrari elettrica e i progetti misteriosi con OpenAI
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Fonte: il Post
Ancora il designer più richiesto in circolazione
27 Mag 2026 • 0 commenti
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