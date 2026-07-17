Era l’unico candidato e il partito si è compattato su di lui dopo mesi di divisioni: lunedì prenderà il posto di Starmer come primo ministro
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Fonte: il Post
Andy Burnham è il nuovo leader dei Laburisti britannici
17 Lug 2026 • 0 commenti
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