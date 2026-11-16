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Andy Burnham è sempre più critico su Brexit

Andy Burnham è sempre più critico su Brexit

16 Nov 2026 di hookii0 commenti

In un discorso fatto arrivare ai media, il primo ministro britannico dice che uscendo dall’Unione Europea il Regno Unito ha perso «più di quanto abbiamo guadagnato»
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Fonte: il Post


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