In un discorso fatto arrivare ai media, il primo ministro britannico dice che uscendo dall’Unione Europea il Regno Unito ha perso «più di quanto abbiamo guadagnato»
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Fonte: il Post
Andy Burnham è sempre più critico su Brexit
16 Nov 2026 • 0 commenti
In un discorso fatto arrivare ai media, il primo ministro britannico dice che uscendo dall’Unione Europea il Regno Unito ha perso «più di quanto abbiamo guadagnato»
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