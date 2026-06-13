Continua a leggere: Anthropic ha dovuto disattivare alcuni suoi modelli dell’intelligenza artificiale Mythos, su ordine dell’amministrazione Trump
Fonte: il Post
Anthropic ha dovuto disattivare alcuni suoi modelli dell’intelligenza artificiale Mythos, su ordine dell’amministrazione Trump
13 Giu 2026 • 0 commenti
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