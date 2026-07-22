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Fonte: il Post
Anthropic pagherà 1,5 miliardi di dollari per chiudere una causa sul diritto d’autore: è il più grande accordo di sempre nel settore
22 Lug 2026 • 0 commenti
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