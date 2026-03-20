Per giustificare una frase uscita male sui droni in Medio Oriente il ministro degli Esteri ha di fatto colpevolizzato le vittime della strage di Crans-Montana
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Fonte: il Post
Antonio Tajani ne sta dicendo una peggio dell’altra
20 Mar 2026 • 0 commenti
Per giustificare una frase uscita male sui droni in Medio Oriente il ministro degli Esteri ha di fatto colpevolizzato le vittime della strage di Crans-Montana
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