«Per consentire il voto a chi ha meno di 18 anni basterebbe modificare l’articolo 48 della Costituzione. Può sembrare pura utopia, ma anche le suffragette all’inizio furono derise»
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Fonte: il Post
Approviamo il suffragio minorenne
2 Giu 2026 • 0 commenti
«Per consentire il voto a chi ha meno di 18 anni basterebbe modificare l’articolo 48 della Costituzione. Può sembrare pura utopia, ma anche le suffragette all’inizio furono derise»
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