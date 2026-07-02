Arrivano i cefalopodi

Mentre la maggior parte delle specie marine subisce gli effetti negativi dell’antropizzazione degli oceani, le popolazioni di cefalopodi – piovre, calamari e seppie – stanno registrando una crescita globale senza precedenti. Questo articolo di Nautilus, scritto da Peter Douglas Ward, un paleontologo con oltre cinquant’anni di esperienza nello studio delle estinzioni di massa, esamina i fattori biologici ed ecologici che stanno guidando questa controtendenza.

L’autore traccia un parallelismo storico e geologico cruciale: l’attuale scenario di riscaldamento globale, rallentamento delle correnti oceaniche e declino dei grandi pesci predatori presenta analogie evidenti con la grande estinzione di massa alla fine del Triassico.

I fossili di quell’era dimostrano che i cefalopodi furono tra i pochi sopravvissuti capaci di prosperare e rifondare gli ecosistemi marini. Oggi, grazie a cicli di vita brevi e a una straordinaria plasticità biologica, questi organismi stanno replicando quella dinamica, occupando rapidamente le nicchie ecologiche lasciate vuote dalle specie in via di sparizione.

L’analisi offre una panoramica scientifica su come i mutamenti oceanici stiano favorendo una transizione ecologica profonda, invitando a riflettere su cosa la storia geologica della Terra possa insegnarci sul futuro biologico dei nostri mari.