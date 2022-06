Arte e cultura del popolo Sámi [IT+EN]

Il Padiglione dei Paesi Nordici alla 59. Biennale d’Arte di Venezia assumerà un’identità temporanea inedita, prendendo il nome di Padiglione Sámi: ne parla Artribune.

I Sámi hanno lottato per salvaguardare i loro diritti, perché in Norvegia sono stati a lungo discriminati e hanno subito un costante tentativo di “norvegesizzazione” forzata. Le cose hanno iniziato a cambiare con la Controversia di Álta (1979-1981) quando attivisti Sámi e ambientalisti si sono opposti alla costruzione di una diga e di una centrale idroelettrica. Fu un momento di svolta per le politiche energetiche norvegesi che nello stesso tempo portò al riconoscimento dei diritti del popolo Sámi e all’istituzione nel 1989 del Parlamento Sámi (Sámediggi).

Ma da una decina d’anni l’atteggiamento verso la cultura e l’arte Sámi sta profondamente cambiando.

ArtTribune propone quindi un’interessante intervista a Katya Garcia-Ántón, curatrice del Padiglione Sámi e storica direttrice di OCA, fresca di nomina come prossima direttrice del Nordnorsk Kunstmuseum di Tromsø.

Per un approfondimento, Le journal International racconta del popolo Sámi e della sua ricerca di una identità.

Spirituality was very important in their daily lives, and strengthened their relationship with nature. The Sami believed the world consisted in the world of gods, the real world and the world of the dead. The sun was believed to be a primordial goddess, its divinity seeping into many of the elements in nature, such as the wind, the moon, thunder or certain animals, like the bear.

The spirituality revolved around the shaman. The shaman was a prophet and a doctor as well as the bridge between the real world, the world of gods and the world of the dead. He passed into the different worlds through a trance, which he entered by beating on his tambour and by yoiking. The yoiking is considered to be the oldest form of music in Europe. The yoiks are songs that express emotions and celebrate the memories of places, happenings and people.

Furthermore, the Sami have their own language, which is different depending on the region they live in: Eastern Sami, Central Sami and Southern Sami. These three languages are in turn made up of nine different dialects.