In Italia se ne costruiscono e progettano sempre di più, con un impatto sulla rete elettrica, sul mix energetico e forse sui costi in bolletta
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Fonte: il Post
Avremo abbastanza elettricità per tutti i data center?
25 Lug 2026 • 0 commenti
In Italia se ne costruiscono e progettano sempre di più, con un impatto sulla rete elettrica, sul mix energetico e forse sui costi in bolletta
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