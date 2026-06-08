Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, che li aveva scherniti in un video, è accusato di tortura e sequestro di persona
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Fonte: il Post
Ben Gvir è indagato in Italia per il caso degli attivisti della Flotilla
8 Giu 2026 • 0 commenti
Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, che li aveva scherniti in un video, è accusato di tortura e sequestro di persona
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