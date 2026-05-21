Militò in un’organizzazione poi considerata terrorista e fu l’avvocato di esponenti di estrema destra e coloni violenti, prima di entrare nel governo di Netanyahu
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Fonte: il Post
Ben Gvir è un estremista diventato ministro
21 Mag 2026 • 0 commenti
Militò in un’organizzazione poi considerata terrorista e fu l’avvocato di esponenti di estrema destra e coloni violenti, prima di entrare nel governo di Netanyahu
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